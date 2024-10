W całej tej sprawie jest tyle ciekawych rzeczy (sporo mówiących o naszym społeczeństwie) że trudno wymienić.



- wiele z pokrzywdzonych kobiet siedzi cicho. Na policję zgłosiło się kilkanaście, ale na podstawie jego aktywności i "przerobu" oszacowano, że mógł zarazić 60 i więcej kobiet. Działał w Polsce przez ok. 10 lat. Oskarżono go o zarażenie 11 kobiet, a potem się okazuje że cztery z nich zaraził w trakcie jednego miesiąca - to co on musiał nawyprawiać?!

Facet był skuteczny nie tylko w podrywie: uprawiał s--s bez p----------y i robił to ostro. Tak, aby doprowadzić do krwawienia, co znacznie zwiększało szanse na przeniesienie choroby. Lubił dziewice (bo dziewica to gwarantowana krew w trakcie stosunku).

Ile z tych kobiet które się nie zgłosiły powiedziało o wszystkim swoim partnerom? Ile z nich udawało że nic się nie stało i współżyło ze swoimi partnerami narażając ich na ciężką chorobę? Nie wiem - i nie wiem czy chciałbym się dowiedzieć. Ale partnerzy tych kobiet na pewno powinni. Pokaż całość