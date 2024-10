Czy te wały po zewnętrznej stronie tamy nie powinny być jakoś utwardzone? Jeśli nie w pełni betonowe to chociaż jakieś ażury. Wtedy woda która by się przelewały przez te wały nie wypłukiwała by ziemi. Teraz przelewając się i spływając wypłukiwała ziemię coraz to bardziej i bardziej