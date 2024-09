To nie jest kwestia prawa własności, tylko jego bezczelnego deptania przez korporacje. Jak coś kupujesz to jest Twoje, a nie opłacasz abonament, bo samochód kupiony to nie usługa. Samochód w formie usługi to wynajem/carsharing kilometrowy. Niech producenci to zrozumieją i problem zniknie.