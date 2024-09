Im jest zupełnie nie na rękę pelnoskalowa wojna, bo by dostali bęcki że hej. Najprawdopodobniej mają (a nawet - powinni mieć) pełne gacie, bo generalnie cały sztab generalny został wyeksportowany do chmury, a Izrael nawet jeszcze tam nie wszedł. To jest w ogóle inna liga, podobnie by było w przypadku wojny konwencjonalnej NATO vs Rosja.