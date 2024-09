Dziennikarz sprytny. Dał się zaatakować(lekko na szczęście) i złoży zawiadomienie do prokuratury. Dzięki temu inni co też byli zaatakowani mogą się dołączyć do pozwu. Kozak interwencja. Jakby zostawili mieszkańców samych, to mieszkańcy by nic nie załatawili, bo ludzie normalnie boją się zgłaszać.