To samo było po powodzi w 1997, sytuacja powtórzyła się w 2010... Teraz słyszę to po raz trzeci. We wcześniejszych przypadkach na odstrzał bobrów śliniło się całe patologiczne myśliwskie środowisko, dzisiaj lobbują bardzo wysoko, bo aż po premiera.



Jeśli dożyję ja i bobry (czego wzajemnie nam życzę) to z pewnością usłyszę to samo po kolejnej powodzi za 14 lat.



Miłej kolejnej powodzi polityczne s--------y, widzimy się za dekadę z hakiem w Kłodzku, Pokaż całość