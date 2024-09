Nie sądzę żeby to umieszczono na etapie produkcji, a to ze względu na to że takie urządzenia produkuje się seryjnie na zautomatyzowanych taśmach.

Tam jakakolwiek zmiana w procesie produkcji to ogromne koszta.

Dla kilku tysięcy egzemplarzy to by się nie kalkulowało z wielu przyczyn (również kwestii zachowania tajemnicy).



Raczej partia gotowych pagerów została przechwycona, zmodyfikowana ręcznie przez dołożenie materiału wybuchowego z zapalnikiem zintegrowanym z elektroniką pagera, możliwe że został zmieniony firmware urządzenia tak żeby po odebraniu ustalonej wiadomości nastąpiła detonacja.

Materiały wybuchowe są elastyczne (trochę jak plastelina), więc pewnie nie było problemem wypełnić nim trochę pozostałej objętości wewnątrz urządzenia.