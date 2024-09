Domyślam się, że nie mają prądu, ale gdyby ktoś kiedyś musiał wypompować wodę np z piwnicy to mam super lifehack - do pompy do wody brudnej można założyć piankę otulinową zamiast węża (taka rurka z pianki - 20m po 20zl czy jakoś tak), zabezpieczyć styk trytytkami i pompować. Tylko jak się wyłączy pompę, to się zapadnie i sklei od wilgoci, więc może spalić pompę. Trzeba włączyć i wypompować do zera za jednym Pokaż całość