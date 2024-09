S. Tyszuk: "Podręcznikowy niż Genueński. (...) to właśnie niże Genueńskie doprowadzają w Polsce do największych powodzi. Żeby u polityczek i miniesterek nie było zdziwienia". Ministra Zielińska o infrastrukturze przeciwpowodziowej: "To są dezinwestycje. To są sposoby na zubożenie społeczeństwa"