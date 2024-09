I co to zmieni że ten sprzedawca nie ruszy ceny? Zmieni tyle że wykupi to od niego inny sprzedawca i cenę podniesie jeszcze wyżej xD Jak popyt jest ogromny a podaż mała to nic podwyżki ceny nie zatrzyma. No chyba że chcesz żeby państwo regulowało ceny różnych artykułów xD



Przypomniało mi się jak w pandemii ludzie chcieli żeby cena p----i z kurczaka była regulowana xD