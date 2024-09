Problem tkwi dokładnie w tym co ona tam powiedziała.

Otóż powiedziała, że obywatele nie życzą sobie budowy zbiorników.



Problem polega na tym, że ludzie nie akceptują pewnych zmian. Np. przymusu opuszczenia domów, kiedy wiadomo że ich zaleje i będzie trzeba ich ewakuować bo może ich zmyć budynek czy podmyć ziemię i zginą



Ludzie są dalej trochę jak małe dzieci. "Mama, tata" ma o mnie zadbać a to, że robię im wbrew to nic.