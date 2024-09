Rzecz miała się w Chile. Ponieważ i tam państwo zawodzi ludzie dokonali samosądu. Dla wszystkich mądrych, którzy nie brali udziału w referendum to nie ma znaczenia że w Chile. Nachodźcy są nam obcy kulturowo. W krajach sąd przybywają życie nie ma wartości a kobieta traktowana jest jak przedmiot. Życie w bańce i naiwna wiara że zmienią się i dostosują do naszych wartości to infantylizm. Głosujcie dalej wybierając przeciw lub wciąż zachowawczo. Nie Pokaż całość