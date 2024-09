Pokaż całość

Rola Wielokulturowości w Agendzie GlobalistycznejWiele niegodziwych celów zostało narzuconych pod sztandarami wielokulturowości i związanymi z nimi sloganami takimi jak „równość” i „prawa człowieka.” Podobnie jak słowo „demokracja,” używane do uzasadniania b---------ń różnych państw w ostatnich latach, te slogany często służą jako retoryka do oszukiwania dobrze myślących, ukrywając cele tych, którzy kierują się głównie władzą i chciwością. Można pomyśleć o tym, jak kwestia Uitlanders została wykorzystana do uzasadnienia wojen anglo-burskich w celu zdobycia bogactw mineralnych Republiki Południowej Afryki na korzyść Cecila Rhodesa, Alfreda Beita i innych. Podobna kwestia została odnowiona w naszych czasach pod hasłem „walki z apartheidem,” a podczas gdy świat był zachwycony dojściem do władzy ANC, rzeczywistość była taka, że podczas gdy Afrykanie nie zyskali materialnie ani joty, przedsiębiorstwa państwowe są prywatyzowane, aby mogły zostać sprzedane globalnemu kapitalizmowi. Kiedy patriarcha południowoafrykańskiego kapitalizmu, Harry Oppenheimer, którego rodzina była tradycyjnym przeciwnikiem Afrykanerów, zmarł w 2000 roku, Nelson Mandela pożegnał go słowami: „Jego wkład w budowanie partnerstwa między wielkim biznesem a nowym demokratycznym rządem w tym pierwszym okresie demokratycznych rządów nie może być zbyt doceniany.” „Demokracja,” którą Oppenheimer i inni plutokraci w tandemie z ANC dostarczyli Południowej Afryce, to wolność dla globalnego kapitału do wykorzystywania kraju. Mandela stwierdził wynik tej „długiej marszu do wolności” w 1996 roku: „Prywatyzacja jest fundamentalną polityką ANC i pozostanie nią.”Osiągnięty rezultat w Południowej Afryce jest taki sam, jak „wyzwolenie” minerałów Kosowa w imię „demokracji” i praw muzułmanów pod rządami Serbii, podczas gdy inni muzułmanie pod ich własnymi rządami są bombordowani do poddania przez USA i ich sojuszników. Komentując prywatyzację wodociągów miejskich w Johannesburgu, która jest obecnie pod kontrolą francuskiej korporacji Suez Lyonnaise Eaux, ANC wydało oświadczenie stwierdzając, że: „Eskom jest jednym z wielu państwowych 'parastatów' utworzonych w czasach apartheidu, które demokratycznie wybrany rząd postanowił sprywatyzować w celu zebrania funduszy.” Przyszłość parastatów jest bardziej istotna dla zrozumienia tego, co się stało w Południowej Afryce, niż obalenie apartheidu; i stanowi studium przypadku w operacjach globalizmu.Charakter