To jest to co mówię p0laczki. Prawo nie obowiązuje Pana. Konstytucja to taka śmieszna książeczka, bajka dla dzieci. To wy jesteście po to aby służyć prawu i to nawet nie temu spisanemu, ale też temu uznaniowemu, które se wymyśli WŁADZA na każdym szczeblu.



Może kiedyś zrozumiecie i przestaniecie się dziwić, że są ludzie ważni i zastępowalny plankton. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )