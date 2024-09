Przecie Arabowie, którzy podbili Egipt, nie mają nic wspólnego z tą starożytną cywilizacją. Co gorsza - spora część ich potomków ową cywilizacją gardzi, co widać było podczas rozruchów kilkanaście lat temu. Jakby się dopominali Koptowie - no to nieco inna sytuacja, bo oni ewentualnie i z przymrużeniem oka mogą być nazywani spadkobiercami egipskiej kultury starożytnej - ale też nie oddawałbym im żadnych artefaktów, bo przy kolejnej "arabskiej wiośnie" wszystko trafi szlag.