Niemcy i Polska przegrały tę wojnę, III RP dziedziczy wszystkie decyzje podjęte przez poprzednie rządy i tyle. Jeśli was boli d--a że Niemcy nie chcą z dobrej woli dać nam kasy której nie muszą to bardziej obwiniajcie swoich rodaków (w tym rodzinę) którzy się na to godzili ponad 40 lat a zaczęli krzyczeć dopiero jak zabrakło kiełbasy na zakładach pracy.