Rozumiem zmieniać basistow gitarzystów perkusistów jak to robiło np RHCP Korn czy Metallica ale zmieniać wokal który jest tak na prawdę wizytówka zespolu a w przypadku Chestera nie do podrobienia i to jeszcze na damski jest lekką przesadą. W takim wypadku obecni czlonkowie grupy powinni zmienić projekt na inną nazwę zespolu bo z oryginalem bedzie mialo to malo wspolnego, jak to np zrobili Gunsi po rozpadzie i po odejściu Axla gdzee stworzyli Pokaż całość