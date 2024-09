Obecnie zalew Europy przez Afrykę jest największym zagrożeniem dla naszej przyszłości. Starczyło kilka lat nieodpowiedzialnej polityki i już widzimy pierwsze objawy problemów na naszym podwórku. Co w takim tempie będzie za 10 lat? Niestety czekają nas te same problemy co zachód. Za niedługo strefy no go i strach wyjść wieczorem z domu. To już nawet nie jest pytanie czy tego chcecie dla swoich dzieci, bo sami tego doświadczymy. Dlatego podstawą powinno być Pokaż całość