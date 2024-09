Rogaczewska zarabia krocie

Radna nie może pracować w spółce miejskiej, czy coś się zmieniło? Jeżeli to jest prawda co napisano, to należy tępić takie przypadki. Jedno co mnie dziwi , to osoby które to zgłaszają, nie widziały nic złego w takich sytuacjach przez ostatnie 8 lat. W sumie to dobrze, niech się podgryzają, może część takich przypadków oberwie.:)