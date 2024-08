Pamiętam jak byliśmy z siostrą w podstawówce i mama po wielu dniach urabiania jej, kupiła nam dwa tamagotchi. Ja miałem dinozaura, siostra delfina chyba. Jak je włączyliśmy wieczorem, to nie ustawiliśmy godziny i całą noc wyły, że chcą jeść albo zrobiły kupę. A my z siostrą nie mogliśmy przez to spać. W końcu mama się wkurzyła i zamknęła jecw dużym pokoju w barku na klucz. Jak my płakaliśmy, że one zdechną. No Pokaż całość