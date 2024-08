Szczególnie że JD, tak samo jak wspomniany w artykule Harley-Davidson to marki kojarzące się raczej ze klientami konserwatywnymi o mocno wyrobionym zdaniu na te tematy, dla których LGBT to prędzej akronim od "Liberty, Guns, Bacon, Tits". Co jak co, ale byłby to jedne z ostatnich firm, które uznałbym za kojarzące się jakkolwiek z inkluzywnością.