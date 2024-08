Jesli przegłosują ten projekt to już jedynie Duda będzie mógł tę ustawę zawetować.



Ja powiem tak - PIS, PO - jedno zło, ale jeśli Duda by to zawetował to w 2 turze wyborów prezydenckich zagłosuje na pisowskiego kandydata!



No, a jesli Duda podpisze to zostaje w domu i nie idę na drugą turę.