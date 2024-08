Jeżeli się dobrze przyjrzycie, to na ostatnim filmie Buddy z soboty 10 sierpnia, można zauważyć w tle stojące srebrne BMW e46 z loterii 7aut.pl.

1:25:33 minuta nagrania

Jest to dokładnie ten sam samochód co brał udział w ostatniej loterii 7aut.pl i potwierdzają to tablice rejestracyjne WI 987NG

Pytanie, co robi po 8 miesiącach od ostatniej loterii 7aut na placu, na którym Budda kręci odcinek promujący kolejna już loterie?

Taki sentyment miał Budda do tego gruza i spać nie mógł po nocach, że odkupił go od widza, który ja wygrał?

Czy to coś grubszego i coraz więcej syfu wychodzi odnośnie jego działalności oraz tych loterii?

Jak już wcześniej zostało zauważone, spółki które organizują te loterie, nie składają obowiązkowych sprawozdań finansowych za przeprowadzone loterie, w których mają obowiązek złożenia oświadczenia o uzyskanych przy chodach i poniesionych kosztach.

Czy te loterie i cała reszta związana z Budda nie jest taka full legal jak zapewniał. Bo tutaj mamy dobity przykład na łamanie prawa przez spółkę organizującą te loterie.

Oczywiście domyślam się, że te sprawozdania mimo iż są obowiązkowe i zagrożone kara, która może być nałożona na tego typu spółkę, nie są ujawniane, aby ludziom nie pękła duuuu..a gdyby zobaczyli ile faktycznie Budda przytulił siana za te loterie, które wg jego widzów są robione wręcz charytatywnie. Sam Budda rzekomo na nich nic nie zarabia, co zresztą nie raz i nie dwa wspomniał, że sam nie wie czy wyjdzie in plus na tym.

Co jak co, ale manipulować ludźmi to on potrafi i sprzedawać gówno zawinięte w złoty papierek mówiąc, że to trufla.