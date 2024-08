IT to branża gdzie pracuje się z użyszkodnikami i przełożonymi, którzy też nie są zbyt smart by pojąć, że to ciężka i żmudna praca nad ciągłym szukaniem i rozwiązywaniem problemów, a świat nie stoi w miejscu i trzeba aktualizować to co się zrobiło przez co dostaje się po dupie i powoduje wypalenie szczególnie jak się jest pod presją. Mimo, że lubię serwery, sieci i systemy to jak mam coś zrobić dla jakiegoś Pokaż całość