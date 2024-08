Doprowadzanie gier do stanu nieużywalności to jedna sprawa. Mnie jeszcze szalenie interesuje co by się stało, gdyby na przykład Steam nagle zawinął interes. Co wtedy ze wszystkimi grami? Czy byłaby możliwość pobrania jakichś instalatorów na własne nośniki (jak na GOGu), czy wszystko przepada? Myślę, że nad tym aspektem też warto byłoby się pochylić.