Type. Ten koleś ze zdjęcie to wymyślona w 100% postać tylko po to, żeby ładnie się wypowiedzieć o prezydentowej kiecce. Do tego w wiadomościach, czyli programie, który ma przekazywać informacje.To zupełnie inny level niż zaprosić do gównianego programu śniadaniowego kontrowersyjną postać, która skłamała na temat swoich uprawnień. I żeby nie było, to nie ma być usprawiedliwienie tego, co zrobiła TVP ale różnica jest znacząca.