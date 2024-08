RPA to martwy (dla białych) kraj.

Wenezuela, moi drodzy Państwo, też swego czasu była jednym z najbogatszych krajów Ameryki Południowej, od okolic 1920 do początku lat 80.



Wszystko się zmienia.



A u nas nie dolewajmy - bo nie zjemy. Należy okopać się na tej 25-, no, może trzydziestomilionowej Polsce (jak wykręcimy zakręt), zrobić ściepę narodową i kupić bombę atomową - i chronić to, co jeszcze nam i naszym dzieciom, czy wnukom pozostało. Pokaż całość