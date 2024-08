Przecież w Izraelu prawie cały rząd to są faszystowskie #!$%@?. Gdyby nie społeczność międzynarodowa to już dawno albo by wybili albo wygonili Palestyńczyków z ich domów i ziemi. Oni się z tym nie kryją i mówią to oficjalnie.



Gorzej, że zwykli ludzie też zaczynają tak myśleć - no ale tam też działa propaganda.



Przypominam wszystkim, że na wykopie również mamy dużą reprezentację hasbary.