Po długich 32 latach oczekiwania na medal olimpijski w boksie w końcu koniec! Julia Szeremeta w imponującym stylu pokonała Portorykankę Ashleyann Lozadę jednogłośnie na punkty i awansowała do półfinału rywalizacji w kategorii do 57 kg. To oznacza, że ma już co najmniej brązowy medal.