Działalność Izraela jest godna pożałowania bo nawet dyplomatycznie trudno im się przyznać do winy i choć bezapelacyjnie ich za to potępiam to jednak chłopak sam się pchał tam na własne życzenie jako kolejny aktywista działający wbrew lokalnemu prawu. U nas również mogliby się obchodzić ostrzej z aktywistami pozarządowych fundacji.