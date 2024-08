1. Reka w kieszeni to standardowy element postawy przy sportowym strzelaniu z pistoletu

2. Uzywa zatyczek zamiast sluchawek, co tez jest powszechne

3. Nie uzywa przeslony na oko bo strzela majac oboje oczu otwarte (przeslony uzywa sie wtedy, jak normalnie bez niej zamyka sie niedominujace oko - przeslona pozwala mniej sie meczyc, bo mamy ten sam efekt bez zamykania oka)



Generalnie to "image" ma memiczny, ale nic co robi nie jest w