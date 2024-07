4. sezon "The Boys" mocno odstaje do reszty. Jego poziom jest diametralnie niższy, ale najgorsze jest to, że śmieje się on z gwałtu na mężczyźnie, podczas gdy 1. sezonie gwałt na kobiecie słusznie ukazany zostaje jako trauma. Showrunner w wywiadzie stwierdził otwarcie, że ta scena jest zabawna.