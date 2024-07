im bardziej się ludziom nie podobało, tym lepiej, bo tu nie chodziło o przypodobanie się. Więc o co chodziło? głównie o dwie rzeczy:

o pokaz siły - możemy zrobić coś, co wam się nie podoba, śmiejąc się wam w twarz, i patrzcie jak nie ponosimy za to żadnych negatywnych konsekwencji, zrobimy to znowu, patrzcie, jak każdy kto nas skrytykuje zostanie przykładnie ukarany, aby każdy następny komentator trzy razy się zastanowił zanim coś Pokaż całość