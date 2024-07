W mojej ocenie Kowal to wyjątkowe bydle, zdrajca i szuja, ale to tylko moje zdanie o tym gościu. Nie wiem co ten człowiek tam w ogóle robi i dlaczego nie siedzi na śmietniku historii? W mojej ocenie to co robi jest antypolskie i zdradzieckie. Każdy kto na niego głosował to w mojej opinii skrajny debil.