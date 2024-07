Nie wiem kto jest większym kretynem. Dobski, czy idioci którzy to łykają.



Debil nie dość, że wkleił zdjęcie Polki co naraża go na proces to jeszcze z dostępnych publicznie zasobów co pozwoliło przez google znaleźć kłamstwo w 5 sekund... Gdyby idiota wziął jakąś mało znaną onlyfansiarę z USA to pewnie by tego kłamstwa tak łatwo nie zdemaskowano.