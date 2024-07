Czekaj.... niech zrozumiem... ZŁAPALI kobite na korupcji ... więc to oznacza że nie radzą sobie z wykrywaniem korupcji ?

Czyli jak np. jakiś oddział wojska wygra bitwe to.... znaczy że jest nieskuteczny i nie radzi sobie z walką?

Czy ktoś może mi wyjaśnić tą logikę?



To mają łapać ludzi za korupcje czy nie w końcu ? Proszę o prostą odpowiedź. Bo w takiej Polsce mamy imć Obajtka którego od dłuższego czasu nie Pokaż całość