Nie lubię Konfederacji. Ale Bosak jest tam chyba jedynym człowiekiem, który potrafi wysłowić się na poziomie. Braun nie. Braun "bizantyjską" polszczyzną, kwieciście, efekciarsko, rozwlekle i potoczyście mówi o rzeczach błahych, często o kompletnych głupotach, które dało by się ująć w kilku zwartych zdaniach. Nie ma to nic wspólnego z poprawnym posługiwaniem się językiem.

Co do opisu po znaleziskiem: komunikatywny poziom angielskiego to gdzieś pomiędzy A2 a B1. Tutaj Bosak mówi co najmniej Pokaż całość