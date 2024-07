Zbiore pewnie (koszerne) minusy ale co tam...

Wczoraj Netanjahu przemawial w Kongresie USA i przywitali Go jak krola, a oklaskom nie bylo konca.



Wschodnia flanka NATO bedzie uruchomiona do walki z Rosja, jak na dobre zacznie sie rozkrecac wojna na Bliskim Wschodzie.

Ktos przeciez musi czyms zajac Rosje by ta sie nie wtracala.



