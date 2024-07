Pisałem to pod innym znaleziskiem: "I co?"

Zabierają "białym", bo są bierni, muzułmanom jak próbowali odebrać dzieci, to sąsiedzi wychodzili z mieszkań i pomagali spuścić oklep babą z urzędów i policji. Więc się boją i ich nie ruszają. Teraz jest akcja z kolejną polską rodziną.



Jak ktoś piszę o sądach, sprawiedliwości to niech lepiej walnie głową w ścianę, urzędnicy, sędziowie, psychologowie, prawnicy czy policjanci co pomagają w tym procederze, są nie do Pokaż całość