Czasami dziwimy się "jak zwykli normalni Niemcy mogli iść za Hitlerem i go wspierać, dlaczego nie protestowali przeciwko zbrodniom". No to mamy odpowiedź: zbrodniarz wojenny, za którym ciągnie się międzynarodowy nakaz aresztowania, przyjeżdża do USA, uczciwi ludzi protestują, ale są w mniejszości, bo większość ma w dupie, skoro nie dotyczy to ich bezpośrednio. Obłudny rząd też robi dobrą minę do złej gry: może i zbrodniarz, ale to nasz zbrodniarz, bo sojusznik, więc Pokaż całość