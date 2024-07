jednego dnia jak scrollowałem to zgłosiłem chyba 3 reklamy jako scam/oszustwo, po kilku dniach przyszło info ze nic z tym nie zrobią, bo nie łamie standardów. ( ͡ ° ʖ ̯ ͡ ° ) a tymczasem już 2 raz dzisiaj widziałem reklamę głośników bluetooth marki Marshall do kupienia w xkom za 9 pln, same lajki i serduszka z kont indonezyjskich/malezyjskich/hinduskich. Mam nawet w robocie takiego co się napalił w miesiąc temu bo Pokaż całość