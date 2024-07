W tym filmie jest scena będąca kwintesencją męskiej przyjażni - jak dzielą się kasą i w pewnym momencie Himilsbach mówi : Weż te pieniądze, ja nie ma głowy do pieniędzy" I to jest piękne ! Główna wygrana w totolotka, to zawsze były i są duże pieniądze, ale nie - weż ty bo ja nie mam głowy......