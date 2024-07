Powinna być walona górna granica kary. Dłużej posiedzi to przynajmniej dłużej będzie bezpieczniej na drodze. Problem w tym że koleś w końcu i tak wyjdzie i jak będzie chciał to znowu będzie po pijaku jeździł bo niby jak chcecie to sprawdzać? Zabierzecie samochód to pożyczy albo kupi drugi. Tak na dobrą sprawę to niestety nie ma na takich recepty.