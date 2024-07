Oglądałam wcześniej ten odcinek i miałam wrażenie, że to co robiła ta redaktorka nazywając ich "młodzieżą" i "dzieciakami" to jakieś celowe sabotowanie problemu i próba zmiękczenia tego co się stało oraz próba sterowania opinią widza, żeby czasami nie oczekiwał dla nich zbyt wysokiej kary.

To byli dorośli ludzie, którzy w pełni powinni odpowiadać za to co zrobili.