Ile to już razy pojawiały się takie wysrywy na wykopie to tego nie zliczę, praktycznie co tydzień, kacapia prawie zdobywa Ukrainę a jak człowiek się zagłębi w temat to się okazuje że przesuwają o dwie wiochy do przodu po to by później w innym miejscu cofnąć się trzy do tyłu. Tak od kilku lat, wielka, potężna kacapia toczy swoją wojnę o zapiździałe wiochy w jednym z najbiedniejszych krajów Europy.