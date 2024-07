Snajper był na pozycji z której zdjął gościa zaraz po strzałach. Skoro widział typa mały tłumek z ziemi, to nie widział go snajper?

Może nie trzeba było do gościa z miejsca strzelać jak wlazł na dach, ale podejść do Trumpa i schować go na parę minut do wyjaśnienia sprawy to raczej wielka sztuka nie jest.