Trzeba więcej sadzić, sprzedawać i zarabiać, od tego są lasy gospodarcze właśnie. Plantacja drzew jak plantacja marchewek, jak dojrzeje to do zbioru.



Jeśli ktoś uważa, że powinniśmy akurat Niemcom zakazać zakupu polskiego drewna to czemu nie, nie widzę problemu. Z tego co kojarzę sprzedaż drewna odbywa się przez platformę aukcyjną, do której mają dostęp wszystkie państwa UE. Można by jednakże Niemców tam zbanować, a dla wszystkich innych wprowadzić klauzulę zakazu odsprzedaży Niemcom.