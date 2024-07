To od przeczytania tej książki zacząłem myśleć o dalszych wyjazdach na # motocykle . Świata nie opłynełem ani nie objechałem ale kilka krajów zwiedziłem.Ps. Gdy słabo wieje to żeglarstwo jest nudne. A gdy mocno wieje to po 6h masz dosyć ale na morzu nie da się przerwać podróży.