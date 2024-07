Kogoś to dziwi?

Jak powiesz złodziejowi, że kradnie to też się wkurzy

Jak powiesz oszustowi, że oszukuje to też się wkurzy

Jak powiesz Żydowi, który masowo morduje niewinne osoby w tym dzieci i starców to się też wkurzy



Nikt nie lubi prawdy, a szczególnie takiej