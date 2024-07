Dla mnie wszyscy co pchają się w wojnę na Wukrainie to są ruskie onuce i sprzymierzeńcy Putina. On tylko czeka aż Polska wdepnie w to gówno i będzie miał podany pretekst do ataku na Polskę jak na dłoni. Ruska propaganda poda, że Polacy zaatakowali ruskie wojska (w czym będą mieć rację) i do tej pory mało chętny do walki ruski naród będzie się sam pchał aby iść walczyć z polskim agresorem.

Ciekawe Pokaż całość